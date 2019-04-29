Первый центр выдачи российских паспортов жителям ЛНР открылся в Ростовской области

В городе Новошахтинске Ростовской области заработал первый центр выдачи российских паспортов жителям ЛНР в упрощенном порядке.

Жителям ЛНР не нужно выезжать в Россию для подачи документов. Накануне.RU писало о том, что принимать заявления будут в отделах миграционной службы ДНР и ЛНР.

Уполномоченное лицо отвозит документы в Новошахтинск. Уже за паспортом заявитель должен будет приехать лично.

Пока центр работает в тестовом режиме. Как передает "Интерфакс", он может принять до 200 заявлений в день.

По мере роста обращений количество таких пунктов будет увеличиваться.

Кроме того, 30 апреля будет открыт миграционный пункт, где будут оформляться паспорта для жителей ДНР.

Напомним, 24 апреля Путин подписал указ об упрощенном порядке получения российских паспортов жителями ДНР и ЛНР. На пресс-конференции он отметил, что это решение не было спонтанным.