Скончался четырехлетний мальчик, выпавший из окна многоэтажки в Тюмени

В тюменской больнице умер четырехлетний мальчик, упавший с высоты четвертого этажа многоквартирного дома по ул. Муравленко, 9, передает корреспондент Накануне.RU.

Напомним, трагедия произошла вечером 7 апреля. Мальчик получил тяжелую сочетанную травму и был госпитализирован в реанимацию ОКБ №2. Почти месяц врачи вели борьбу за его жизнь, но в пятницу, 26 апреля ребенок скончался, не приходя в сознание.

Информацию подтвердили в областном минздраве.

Отметим, что процессуальную проверку по факту падения ребенка начали в СУ СК России по Тюменской области. По предварительным данным ребенок забрался на диван, который стоит у окна, а оттуда залез на подоконник, открыл самостоятельно окно и выпал из него. Мама мальчика в этот момент находилась со своей знакомой и другим ребенком в соседней комнате.