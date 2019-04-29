29 Апреля 2019
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Происшествия Свердловская область

Владельцы полигона ТКО под Первоуральском не подтвердили возгорание мусора

Региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в Западном административно-производственном объединении - ООО "ТБО Экосервис", по просьбе Накануне.RU провёл обследование территории принадлежащего ему мусорного полигона под Первоуральском, не обнаружив там возгорания.

Ранее руководитель общественной организации "Экоправо" Андрей Волегов сообщил Накануне.RU, что с 24 апреля на этой свалке что-то горит, дым идёт в сторону Первоуральска.

Первоуральск, мусорный полигон, Экосервис(2019)|Фото: Андрей Волегов

Сегодня пресс-служба регионального оператора прислала ответ.

"ТБО "Экосервис" опровергает информацию о возгорании на земельном участке, находящемся в аренде в районе ул.Калинина города Первоуральска, что подтверждается фотоматериалом, - говорится в официальном комментарии. - На территории земельного участка находятся сотрудники предприятия, которые в случае возгорания незамедлительно информируют руководство. Сегодня, 29 апреля проведен визуальный осмотр территории, возгораний не выявлено, что подтверждается фотоматериалом".

Первоуральск, мусорный полигон, Экосервис(2019)|Фото: пресс-служба ООО “ТБО Экосервис”

На предоставленных фото видно, что теперь над заснеженным полем действительно нет дыма.

Первоуральск, мусорный полигон, Экосервис(2019)|Фото: пресс-служба ООО “ТБО Экосервис”

Напомним, что в прошлом году в ночь с 12 на 13 сентября на том же полигоне горел мусор. Первоуральцы в социально сети размещали посты с фотографиями и жалобами на тяжелый запах в воздухе и плохую видимость в некоторых районах города. Тогда даже возникли проблемы на трассе Пермь-Екатеринбург; на участке дороги возле Ревды образовался плотный туман, отягощенный задымлением с горящей свалки, произошло несколько ДТП с пострадавшими.

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Владельцы полигона ТКО под Первоуральском не подтвердили возгорание мусора

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Теги: Первоуральск, мусорный полигон, возгорание, ООО ТБО Экосервис



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