Владельцы полигона ТКО под Первоуральском не подтвердили возгорание мусора

Региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в Западном административно-производственном объединении - ООО "ТБО Экосервис", по просьбе Накануне.RU провёл обследование территории принадлежащего ему мусорного полигона под Первоуральском, не обнаружив там возгорания.

Ранее руководитель общественной организации "Экоправо" Андрей Волегов сообщил Накануне.RU, что с 24 апреля на этой свалке что-то горит, дым идёт в сторону Первоуральска.

Сегодня пресс-служба регионального оператора прислала ответ.

"ТБО "Экосервис" опровергает информацию о возгорании на земельном участке, находящемся в аренде в районе ул.Калинина города Первоуральска, что подтверждается фотоматериалом, - говорится в официальном комментарии. - На территории земельного участка находятся сотрудники предприятия, которые в случае возгорания незамедлительно информируют руководство. Сегодня, 29 апреля проведен визуальный осмотр территории, возгораний не выявлено, что подтверждается фотоматериалом".

На предоставленных фото видно, что теперь над заснеженным полем действительно нет дыма.

Напомним, что в прошлом году в ночь с 12 на 13 сентября на том же полигоне горел мусор. Первоуральцы в социально сети размещали посты с фотографиями и жалобами на тяжелый запах в воздухе и плохую видимость в некоторых районах города. Тогда даже возникли проблемы на трассе Пермь-Екатеринбург; на участке дороги возле Ревды образовался плотный туман, отягощенный задымлением с горящей свалки, произошло несколько ДТП с пострадавшими.