В Магнитогорске бывшего директора образовательного центра, который начислил себе премии на 17 млн рублей, приговорили к условному сроку

В Магнитогорске бывший директор корпоративного центра подготовки кадров "Персонал" приговорен к условному сроку за хищение имущества и злоупотребление полномочиями, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

Подсудимый начислял себе незаконные премии. Ущерб составил свыше 17 млн руб.

Кроме того, он продал по заниженной стоимости транспортные средства в подконтрольную организацию, заключал договоры об оказании образовательных услуг с физическими лицами, по которым денежные средства за обучение поступали на счет подконтрольной ему организации. Организации был причинен ущерб на сумму свыше 19 млн руб., часть которого он добровольно возместил.

Суд приговорил его к 4,5 годам условно.