29 Апреля 2019
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В Екатеринбурге дом Севастьянова отреставрируют к концу мая

В Екатеринбурге до конца мая 2019 года должны закончить реставрацию Дома Севастьянова. Компания "Атомстройкомплекс" осуществит технический и авторский надзор при ремонте фасада здания, передаёт корреспондент Накануне.RU.

В этом году выполняется плановый ремонт фасада одного из главных памятников архитектуры Екатеринбурга – дома купца Севастьянова. Ремонтные работы, в рамках которых будет укреплена кирпичная кладка, зачищены трещины, восстановлена после укрепления оконных проемов штукатурка, уже ведутся.

"При проведении любых строительно-монтажных работ на объектах культурного наследия в обязательном порядке в процессе строительства ведётся технический надзор и научное руководство для того. Это делается для того, чтобы работы подрядчиком велись в соответствии с проектной документацией, чтобы соблюдались технологические стандарты, использовались соответствующие материалы", - пояснили в пресс-службе "Атомстройкомплекса".

Согласно контракту, работы по авторскому и техническому надзору должны завершиться вместе с ремонтными работами – к концу мая 2019 года.

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В Екатеринбурге дом Севастьянова отреставрируют к концу мая

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Теги: екатеринбург, атомстростройкомплекс, дом севастьянова



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