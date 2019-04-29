Тюменец купил пистолет и, желая проверить его, расстрелял маршрутку

32-летний тюменец решил проверить, как работает недавно купленный пистолет. Для этого он выстрелил в маршрутку, мимо которой ехал, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областного управления МВД.

На стрелка пожаловались в полицию очевидцы. Силовики выяснили, что пассажир легковушки, проезжая мимо одной из остановок, выстрелил в маршрутку. Микроавтобус получил механические повреждения, никто из выходивших из него пассажиров не пострадал.

Сотрудники полиции узнали марку и госномер автомобиля. Вскоре удалось задержать подозреваемого, им оказался 32-летний тюменец. Он рассказал полицейским, что в момент стрельбы был пьян, а устроил её для того, чтобы проверить, как работает недавно купленный пистолет. Возбуждено уголовное дело о хулиганстве. Стрелку грозит до пяти лет колонии.