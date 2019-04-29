Городская общественность одобрила изменения в Устав Екатеринбурга

Мэрия и дума Екатеринбурга провели публичные слушания по вопросу внесения изменений в Устав города, в которых приняли участие 282 жителя областной столицы, передаёт корреспондент Накануне.RU .

Все предложения, озвученные председателем городской Избирательной комиссии Ильей Захаровым и депутатом думы Екатеринбурга Алексеем Вихаревым, одобрены практически всеми участниками слушаний и в ближайшее время будут опубликованы.

В частности, одна из поправок от Избиркома касается порядка опубликования муниципальных правовых актов, принятых на местном референдуме. Действующий Устав не содержит чёткой процедуры реализации данного вопроса, поэтому предлагается документы, принятые на местном референдуме, направлять главе Екатеринбурга для опубликования в официальном печатном издании муниципалитета (сейчас таковым является "Екатеринбургский вестник").

Также одобрена инициатива Алексея Вихарева сократить срок, который даётся городским чиновникам для ответа на депутатский запрос с 30 до 25 рабочих дней. По мнению депутата, это позволит быстрее и эффективнее решать проблемы избирателей.

"Ещё в конце января выступил с предложением внести соответствующую поправку в статью 32 Устава Екатеринбурга, - прокомментировал народный избранник свою идею в социальной сети. - Ускорение общения депутатов с чиновниками мэрии позволит быстрее и эффективнее решать проблемы избирателей. Да и 25 дней, конечно, слишком много. Но это предельный срок. Надеюсь, самые острые вопросы мы будем решать гораздо быстрее".