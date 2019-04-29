Городская общественность одобрила изменения в Устав Екатеринбурга

29 Апреля 2019
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Москва Московская область Воронежская область

Северо-Западный ФО

Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Москва Московская область Воронежская область

Северо-Западный ФО

Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Что означает решение о выдаче паспортов в ЛДНР

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Общество Свердловская область

Городская общественность одобрила изменения в Устав Екатеринбурга

Мэрия и дума Екатеринбурга провели публичные слушания по вопросу внесения изменений в Устав города, в которых приняли участие 282 жителя областной столицы, передаёт корреспондент Накануне.RU .

Все предложения, озвученные председателем городской Избирательной комиссии Ильей Захаровым и депутатом думы Екатеринбурга Алексеем Вихаревым, одобрены практически всеми участниками слушаний и в ближайшее время будут опубликованы.

В частности, одна из поправок от Избиркома касается порядка опубликования муниципальных правовых актов, принятых на местном референдуме. Действующий Устав не содержит чёткой процедуры реализации данного вопроса, поэтому предлагается документы, принятые на местном референдуме, направлять главе Екатеринбурга для опубликования в официальном печатном издании муниципалитета (сейчас таковым является "Екатеринбургский вестник").

Также одобрена инициатива Алексея Вихарева сократить срок, который даётся городским чиновникам для ответа на депутатский запрос с 30 до 25 рабочих дней. По мнению депутата, это позволит быстрее и эффективнее решать проблемы избирателей.

"Ещё в конце января выступил с предложением внести соответствующую поправку в статью 32 Устава Екатеринбурга, - прокомментировал народный избранник свою идею в социальной сети. - Ускорение общения депутатов с чиновниками мэрии позволит быстрее и эффективнее решать проблемы избирателей. Да и 25 дней, конечно, слишком много. Но это предельный срок. Надеюсь, самые острые вопросы мы будем решать гораздо быстрее".

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Городская общественность одобрила изменения в Устав Екатеринбурга

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: администрация Екатеринбурга, дума Екатеринбурга, публичные слушания, Устав Екатеринбурга



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Поддерживаете ли Вы закон об ответственности для "антипрививочников"?

Результаты 5891

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети