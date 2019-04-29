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Спорт Центральный ФО Москва

Знарок подписал контракт со "Спартаком" по схеме "1+1"

Новым главным тренером московского хоккейного клуба "Спартак" стал известный специалист Олег Знарок.
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Как сообщается на официальном сайте столичной команды, контракт с 56-летним наставником подписан по схеме "1+1". Другие подробности сделки не раскрываются.

Знарок является одним из самых титулованных российских тренеров. Он трижды выигрывал Кубок Гагарина, также под его руководством сборная России по хоккею стала чемпионом мира в 2014 году в Минске и одержала победу на Олимпиаде в Корее в 2018 году.

Напомним, в ноябре прошлого года Олег Знарок был назначен консультантом штаба национальной сборной.

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Знарок подписал контракт со "Спартаком" по схеме "1+1"

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Теги: Знарок, контракт, Спартак



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