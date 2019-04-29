Село рядом со сгоревшим под Воронежем складом "Магнита" заволокло едким дымом

Жители села Александровка под Воронежем после пожара распределительного центра "Магнит" задыхаются от дыма с пепелища.

В местном детсаду отменили прогулки, многие родители и вовсе оставляют детей дома, передают "Вести.Воронеж". Руководитель учреждения сообщила о "дымовой завесе" над садиком.

Александровка находится вблизи поселка Нечаевка, где в ночь на 28 апреля случился крупный пожар. Пламя распространилось на 42 тысячи кв.м. площади.

Известно, что под утро обвалилась кровля сгоревшего помещения.

Погибших и пострадавших нет, причины пожара будут устанавливаться силами органов дознания.