29 Апреля 2019
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Общество Челябинская область

Алексей Текслер потребовал изменить систему организации торгов в дорожной сфере

Врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер раскритиковал систему организации торгов в дорожной сфере, сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы региона.

Он подчеркнул, что на этом рынке должна быть здоровая конкуренция, а монополизация – это всегда плохо.

Текслер считает, что необходимо внедрять контракты жизненного цикла, по которым подрядчик несет ответственность за качество работ в течение всего гарантийного срока и устраняет выявленные дефекты за свой счет.

Напомним, что именно "дорожные" аукционы стали одной из причин отставки бывшего губернатора Бориса Дубровского. В марте ФАС признала наличие двух антиконкурентных соглашений на челябинских дорожных аукционах на общую сумму почти 2,4 млрд руб. Все контракты заключались с АО "Южуралмост" при снижении цены контрактов не более 1,5%. Одним из участников сговора признан сам экс-губернатор.

Также Алексей Текслер потребовал от муниципалитетов сохранить на летний период все садовые перевозки и строго следить за их стоимостью.

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Алексей Текслер потребовал изменить систему организации торгов в дорожной сфере

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Теги: дорожные аукционы, торги, ФАС, Алексей Текслер,



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