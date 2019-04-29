Названы самые популярные направления для отдыха в майские праздники

Россияне в майские праздники отправятся на отдых в Грецию, Тунис, Турцию, на Кипр. Эти направления стали самыми полулярными у россиян, рассказала глава комиссии Общественной палаты РФ по развитию общественной дипломатии, гуманитарному сотрудничеству и сохранению традиционных ценностей Елена Сутормина. На эти страны приходится около 65% проданных путевок, передает корреспондент Накануне.RU.

Порядка 800 тыс. человек выбрали отдых внутри России, речь идет, в первую очередь, об организованном отдыхе. "Туроператры отмечают, что многие россияне остаются дома, кто-то едет на дачу к своим знакомым, многие сами бронируют отели, авиа и жд-билеты", - отметила Сутормина.

Лидером среди российских курортов стал Краснодарский край, следом идут Московская область, Крым, Санкт-Петербург и курорты Минеральных вод. Недельный тур по России стоит 20-40 тыс. руб. на человека. Лидером по низким ценам остается Крым, где средний чек на двух человек составляет 14 200 руб. без билетов.

В 2019 г. спрос на билеты в поездах дальнего следования в полтора раза превысил показатели прошлогодних майских праздников. Количество поездов увеличится на 22%, рассказала Сутормина, порядка 2,5 млн человек воспользуются поездами.

"Стоимость авиаперелетов по России и за рубеж выросла на 15%, а по некоторым особенно популярным направлениям она может достигать и 30%. Заметно подорожали билеты в Сочи, Симферополь", - отметила председатель комиссии ОП.

Номера в отелях по таким популярным экскурсионным направлениям, как Санкт-Петербург и Казань, уже раскуплены, рассказала член президиума правления Российского союза туриндустрии Ольга Санаева. Среди выездных направлений предложений по отелям и транспорту практически нет в Грузии.

Эксперты отрасли не ожиданию новых катаклизмов на туристическом рынке, связанных с разорением туроператоров. "Крупные туроператоры, который в России порядка семи, входят в сезон в хорошем финансовом состоянии и мы рассчитываем, что сезон пройдет нормально и вывоза туристов не произойдет", - отметил председатель Общественного совета Ростуризма Дмитрий Давыденко. Он добавил, что в ассоциации "Турпомощь" накоплено порядка 1 млрд руб.. средств хватит на помощь туриствв с случае возникновения проблем.