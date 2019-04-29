На Кубани взялись за популяризацию винных маршрутов

Предприятия Кубани примут участие в программе популяризации винных маршрутов. Она реализуется в рамках проекта "Гастрономическая карта России".

Известно, что к проекту присоединись виноделы Крыма, Ростова и Дагестана. В рамках программы во время каждой недели, посвященной тому или иному региону, будут представляться лучшие образцы отечественного виноделия. Так, на открытии "Недели Карелии" к блюдам традиционной карельской кухни были подобраны различные сочетания российских вин.

Также тему винных маршрутов продолжит издание книги, посвященной виноделию и гастрономии. Кроме этого, будет выпущена серия программ, представляющих лучшие российские винные маршруты, в том числе и на Кубани, пишет Infox.ru.

Ранее стало известно, что в России решили законодательно закрепить понятие "сельский туризм" - с такой инициативой выступили депутаты Госдумы и члены Совета Федерации.