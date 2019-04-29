Корабли ВМФ РФ прибыли в Китай для участия в совместных учениях

Корабли Тихоокеанского флота РФ прибыли в китайский порт Циндао для участия в военно-морском учении "Морское взаимодействие-2019".

Отряд российских кораблей, в который входят гвардейский ракетный крейсер "Варяг", большие противолодочные корабли "Адмирал Виноградов" и "Адмирал Трибуц", корвет "Совершенный", большой десантный корабль "Ослябя", спасательное судно "Игорь Белоусов" и средний морской танкер "Иркут" в гавань Циндао проводил китайский эсминец "Харбин".

Крейсер "Варяг" произвёл 21 артиллерийский залп Салюта Наций и был встречен приветственным салютом Народно-Освободительной армии Китая.

Напомним, ещё в 2016 г. в ходе "Морского взаимодействия" ВМФ РФ и ВМС НОАК в максимально приближенных к боевым условиях отрабатывали взаимодействие под единым командованием.