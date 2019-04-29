На Ямале двое детей пострадали от нападений бездомных собак

В Ямальском районе пятилетний ребёнок стал жертвой нападения агрессивной собаки. А в Приуральском районе за аналогичную ситуацию наказан чиновник, передаёт корреспондент Накануне.RU.

В пресс-службе окружного управления СКР Накануне.RU сообщили, что 28 апреля стало известно о нападении собаки на пятилетнего мальчика в Яр-Сале. Проверка показала: днём 24 апреля агрессивное животное пять раз укусило пострадавшего. Следователям предстоит оценить работу сотрудников администрации района и организации, ответственной за отлов бездомных собак.

Ранее в прокуратуру округа обратилась жительница Приуральского района, несовершеннолетняя подопечная которой стала жертвой аналогичного нападения. В пресс-службе надзорного ведомства Накануне.RU сообщили, что администрация муниципального образования Аксаровское некачественно ловила бездомных собак. С начала 2018 г. контракты на отлов заключали нерегулярно и с большими перерывами, при этом контроля за исполнением уже подписанных договоров не было.

Прокурор Приуральского района внёс представление главе администрации Аксаровского. К ответственности привлечен главный специалист по муниципальному жилищному контролю. Пересмотрен порядок осуществления контроля за исполнением муниципальных контрактов по отлову животных.

В суд подан иск о компенсации жертве нападения морального вреда. Копия обращения матери пострадавшей направлена в местный отдел окружного управления СКР, сотрудники которого отказались возбуждать дело. Законность этого решения проверят сотрудники прокуратуры.

Напомним, в 2018 г. на Ямале был всплеск нападений бездомных собак на детей. Один из таких случаев даже стал причиной визита следователей в мэрию окружной столицы, в ряде случаев пострадавшие также получали компенсации.