В Екатеринбурге Следственный комитет проверяет врачей после смерти тяжело больного мужчины

В Екатеринбурге Следственный комитет начал проверку после смерти пожилого мужчины. Перед этим его долго лечили от тяжелой болезни.

Как сообщили Накануне.RU в СКР по Свердловской области, 26 апреля в правоохранительные органы поступил сигнал о смерти мужчины 1954 года рождения, которому на протяжении длительного времени оказывалась медицинская помощь в связи с имевшимся у него тяжелым заболеванием.

Назначена судебная медицинская экспертиза для выяснения точной причины смерти. Также опрашиваются родственники умершего, истребуется документация по состоянию здоровья пациента и объему оказанной ему медпомощи.

Следователи намерены выяснить, насколько полно, качественно и своевременно мужчине была оказана медицинская помощь. По итогам проверки может быть поставлен вопрос о возбуждении уголовного дела.