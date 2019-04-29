Врио губернатора Алексей Текслер: "Конгресс-холл в Челябинске не участвует в мероприятиях саммита, это отдельная история"

Алексей Текслер, врио губернатора Челябинской области, прокомментировал ситуацию с проведением саммитов ШОС и БРИКС в Челябинске. Особый акцент Текслер в интервью агентству ТАСС сделал на судьбе строящегося здания конгресс-холла над Миассом, здания, которое являлось своеобразной "визиткой" предшественника – Бориса Дубровского и его команды.

По словам Текслера, он не принял окончательного решения по судьбе конгресс-холла "Крылья" в Челябинске, на сегодняшний день стройка данного объекта фактически выведена из процессов подготовки города к проведению саммитов ШОС и БРИКС в 2020 году. "Конгресс-холл не участвует в мероприятиях саммита, это отдельная история", - пояснил Алексей Текслер. По мнению врио губернатора Челябинской области, для таких объектов нужны инвесторы, которых пока нет. Из областного бюджета, насколько можно понять, стройка конгресс-холла финансироваться не будет.

В ходе своей первой пресс-конференции в марте врио губернатора Алексей Текслер также говорил о том, что у него нет уверенности в необходимости финансирования строительства здания конгресс-холла из регионального бюджета. Тогда же впервые Текслер привел ориентировочную стоимость завершения строительства, выяснилось, что по сравнению с прежними расчетами, цена вопроса возросла вдвое – с 9 до 18 млрд рублей.

На прошлой неделе Накануне.RU рассказывало, что Алексей Текслер дал большое интервью телеканалу "Россия 24", в котором рассказал об итогах первого месяца своей работы в Челябинской области.