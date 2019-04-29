В Екатеринбурге на месяц перекроют часть улицы Радищева

В Екатеринбурге строители закроют движение транспорта по участку улицы Радищева. Трамвайное движение перекрываться не будет. Ограничения будут действовать со 2 по 20 мая. Об этом Накануне.RU сообщили в мэрии города.

Специалисты компании "Атомстройкомплекс", в связи с проведением работ по устройству сетей водоснабжения, закроют движение автотранспорта по улице Радищева на участке ее пересечения с улицами Московской и Шейнкмана.

"На время проведения работ движение автомобильного транспорта будет направлено по улицам Шейнкмана, Куйбышева, Московской. Просьба к водителям обращать внимание на вновь установленные знаки и указатели", - добавили в администрации.