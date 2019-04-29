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В Перми внедряют новую транспортную модель: меняются маршруты общественного транспорта

В Перми с 1 мая запускают пилотный проект новой транспортной модели. Появятся новые и изменятся существующие маршруты общественного транспорта, сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации города.

В частности будет запущен трамвайный маршрут №2 "Стахановская - ст. Осенцы". По информации городских властей, введение такого маршрута позволит эффективно обслуживать Индустриальный район. В часы пик по будням сохранит движение до Осенцов трамвай №11. По выходным до Осенцов будет ходить только трамвай №2.

На трамвайном маршруте №8 будет добавлено несколько рейсов в течение дня, время ожидания маршрута сократится почти вдвое. Движение трамвая №6 от остановки "Велта" сократят до остановки "Разгуляй". Оттуда пермяки смогут бесплатно пересесть на маршруты №4, 8 и 11.

Закроется трамвайный маршрут №10 "Школа №107 – ул. Максима Горького" из-за низкого пассажиропотока, а трамвайный маршрут №13 Красный Октябрь – ст. Пермь-II объединят с дублирующим его маршрутом №3. Интервал движения останется неизменным.

Перемены произойдут и на троллейбусных маршрутах. Меняется расписание на троллейбусном маршруте №12 "улица Гусарова – улица Милиционера Власова", также меняется путь следования автобусного маршрута 62 "микрорайон Крохалева – остановка "Ипподром", который будет частично перенесен с улицы Мира на шоссе Космонавтов.

Троллейбусный маршрут №13 "Улица Куфонина – площадь Дружбы" заменят маршрутом №10, движение по которому начинается от микрорайона Парковый и завершается также на площади Дружбы. Кроме того, появится новый автобусный маршрут №11 "микрорайон Парковый - микрорайон Садовый" с возможностью бесплатной пересадки на трамвай №7, следующий от станции Пермь II до "ВРЗ" на остановке "бульвар Гагарина", на трамвай №11на остановке "Стахановская". На улице Куйбышева возможно будет пересесть на трамвайные маршруты №5 и №8, на участке улицы Героев Хасана на трамвайный маршрут №6.

Троллейбусный маршрут №8 "Велта" - площадь Дружбы" закроют с 16 мая. Возможны бесплатные пересадки между автобусным маршрутиом №11, трамваями №6 и №7. Также добраться от площади Дружбы до остановки "ОАО "Велта" можно на автобусном маршруте №36 "улица Мильчакова – микрорайон Вышка-1" с бесплатной пересадкой на трамвай №6 "Велта" – Разгуляй" на остановке "улица Революции" Кроме того, участок от остановки "Велта" до улицы Ушинского полностью дублируется автобусным маршрутом №75 "микрорайон Соболи – микрорайон Костарево".

Напомним, решение о внедрении бесплатных пересадок на 11 автобусных маршрутах депутаты приняли на апрельском заседании. Ранее в Перми обсуждался переход на новую транспортную модель. Ожидается, что с 2020 г. в рамках транспортной реформы в городе будет введен дифференцированный тариф. Проект нового тарифного меню, в котором будет предусмотрена наличная и безналичная оплата проезда, ограниченное или неограниченное количество поездок сейчас разрабатывает специально созданная рабочая группа. В случае успеха опыт Перми предлагается распространить на весь край.

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В Перми внедряют новую транспортную модель: меняются маршруты общественного транспорта

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Теги: транспортная модель, общественный транспорт, трамваи, троллейбусы



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