В Челябинской области шестеро детей пострадали при пожаре в церкви. Двое в реанимации

В Челябинской области в поселке Межевой произошел пожар в церкви. Как сообщают местные жители, здание сильно пострадало – сгорела колокольня.

В момент пожара в церкви находились шестеро детей шести-семи лет, которые приехали на экскурсию. Дети надышались дымом и сейчас находятся в больнице.

"По нашей информации, группа детей находилась на экскурсии и поднялась на колокольню, когда на нижнем уровне началось возгорание. Поэтому детям пришлось спускаться через задымленные помещения. К счастью, обошлось без ожогов, все дети находятся в Саткинской больнице с жалобами на одышку, кашель, затрудненное дыхание", - сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального минздрава.

Две шестилетние девочки находятся в реанимации, но дышат самостоятельно. Сейчас решается вопрос о переводе в общую палату.

"Остальные четыре ребенка сейчас в стационаре, три из них чувствуют себя удовлетворительно, у одной из девочек обострение бронхиальной астмы", - добавили в министерстве.