Суд вынес приговор отцу скандально известного полковника Захарченко

Мещанский суд Москвы приговорил к четырем годам колонии отца полковника Дмитрия Захарченко по делу о фиктивном трудоустройстве и растрате денег банка "Московское ипотечное агентство".

Также ему назначен штраф в 800 тысяч рублей, передает РИА Новости.

При этом, с учетом проведенного под заключением времени, отец полковника освободится из колонии не позднее чем через 1,5 года. Это произойдет, если суд не согласится отпустить его условно-досрочно.

Напомним, в начале февраля 2018 года отцу Захарченко предъявили окончательное обвинение.

В марте следствие просило отпустить из СИЗО под домашний арест Виктора Захарченко.

По версии следствия, старший Захарченко фиктивно устроился на работу в банк, но трудовой деятельности не совершал. Он не имел рабочего пропуска, корпоративного почтового ящика и не появлялся на рабочем месте. Ущерб банку, по версии Следственного комитета, составляет 4 млн 750 тыс. рублей.

.