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Спорт За рубежом

Несколько раз объявлявший о завершении карьеры МакГрегор заявил, что никогда не уйдет из боев

Известный боец смешанных единоборств Конор МакГрегор признался, что вряд ли когда-нибудь полностью уйдет из ММА.
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Напомним, в марте МакГрегор в очередной раз объявил о своем уходе из спорта. Однако спустя всего несколько дней ирландец передумал и намекнул на свое возвращение в октагон.

В Твиттере один из фанатов спросил бойца, для чего тому возвращаться.

"Мне это очень нравится. Если я буду честен с собой, то не думаю, что когда-нибудь смогу полностью уйти из боев. Мы все бойцы в этом мире, и каждый из нас будет сражаться до конца наших дней", - написал в ответ Конор.

Напомним, в данный момент полиция ведет расследование против экс-чемпиона UFC: его проверяют по делу о сексуальных домогательствах.

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Несколько раз объявлявший о завершении карьеры МакГрегор заявил, что никогда не уйдет из боев

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Теги: МакГрегор, карьера, ММА, бои



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