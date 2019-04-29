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Общество

Выручка "Газпрома" в 2018 году выросла в два раза

В 2018 г. "Газпром" увеличил выручку от продажи газа почти на 1 трлн руб. Прибыль компании по итогами года составила 1,456 трлн против 714,3 млрд руб. годом ранее.

Повышение прибыли произошло на фоне роста выручки компании. По итогам 2018 г. выручка "Газпрома" от продаж выросла почти на 1,7 трлн руб., в том числе от продажи газа — на 963 млрд руб. Увеличение выручки от продаж объясняется ростом средних цен в сегменте "Европа и другие страны". Средние рублевые цены на газ в этом регионе за год выросли на 33%, долларовые — на 23%.

В отчете отмечен рост операционных расходов на 8% до 6,1 млрд руб.

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Выручка "Газпрома" в 2018 году выросла в два раза

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Теги: Газпром, выручка,



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