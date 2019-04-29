Завод холодильников "Бирюса" не планирует прекращать работу после сильного пожара

Завод холодильников "Бирюса" продолжит работу, несмотря на значительный ущерб от пожара, который произошел 26 апреля на складе готовой продукции.

Руководство предприятия проводит оценку ущерба и решает, потребуется ли ему господдержка. Об этом сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства Красноярского края.

Напомним, пожар на оборонном заводе "Красмаш" начался вечером в пятницу с кровли в корпусе 90.

Позже стало известно, что пожар случился на заводе холодильников "Бирюса", который расположен на территории "Красмаша".

Пожар полностью потушили после полутора суток борьбы с огнем. На момент локализации пламя охватило около 20 тыс. кв.м. площади.