В ТОСЭР Нытва могут появиться два первых резидента

Компания "Латофлекс Плюс" и "Прикамский машиностроительный завод" ("ПМЗ") могут стать резидентами территории опережающего развития "Нытва", сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства Пермского края.

26 апреля губернатор Прикамья Максим Решетников посетил эти промышленные предприятия. Компания "Латофлекс Плюс" специализируется на деревопереработке. Сейчас на предприятии ведется строительство цеха по производству лущеного шпона, здесь будет создано порядка 30 новых рабочих мест. В 2018 году проект получил статус приоритетного инвестиционного.

Директор организации Игорь Чертулов сообщил, что компания претендует на поддержку Фонда развития моногородов в части подключения площадки к инфраструктуре.

"Мы начали строительство нового цеха в четвертом квартале 2018 года. В первом квартале 2021 планируем завершить строительство и выйти на проектную мощность. При этом для успешного развития у нас есть потребность в газовой котельной, чтобы обеспечить цеха теплоснабжением, капитальной дороге, чтобы могла проезжать тяжелая техника", - заявил бизнесмен. Он отметил, что компания экспортирует свою продукцию, и намерена выстроить сотрудничество с крупным фанерным комбинатом.

Компания "ПМЗ", которую также посетил Максим Решетников, изготавливает запасные части для горно-шахтного оборудования и производит буровой инструмент для нефтегазопромысловой отрасли. Продукция компании востребована российскими предприятиями и зарубежными компаниями. Экспортируется порядка 80% продукции. Спрос на продукцию ООО "ПМЗ", значительно превышает техническую возможность ее производства. Организация полного производства в Нытве позволит уменьшить транспортно-логистические затраты и снизить зависимость от поставщиков комплектующих.

Во время визита на предприятия Максим Решетников призвал предпринимателей активно пользоваться предлагаемыми возможностями. Он подчеркнул, что резиденты получают льготы по налогу на прибыль, имущество и землю, в виде снижения отчислений социальных налогов. Они составляют 30% от фонда заработной платы, для резидентов ТОСЭР – всего 7,6%. То есть нагрузка на фонд оплаты труда снизится в четыре раза. Кроме того, для предприятий-резидентов действуют механизмы льготного кредитования

По итогам поездки глава региона поручил главе Нытвенского района и Минтерразвития тщательней информировать предпринимателей о возможностях резидентов ТОСЭРов. Существенную поддержку компании могут получить от корпорации МСП. В прошлом году сумма займов от корпорации превысила 5 млрд руб. В этом году сумма займов может достигнуть 15 млрд руб.

Напомним, Нытва получила статус ТОСЭР 2 апреля в рамках рабочего визита в регион премьера Дмитрия Медведева. Как ожидается, это позволит диверсифицировать экономику города, снизить зависимость от градообразующего предприятия.