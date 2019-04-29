Подросток подорвался на снаряде на военном полигоне в Туве

На военном полигоне недалеко от села Кара-Хаак в Туве в результате детонации боеприпаса пострадал ребенок.

Об этом сообщил глава республики Шолбан Кара-оол, передает ТАСС.

Ребенок получил травмы челюстно-лицевой области и глаза. Он находится в реанимации. .

Известно, что всего на полигон проникли трое подростков, пострадал один из них. Военные организовали проверку.

В прошлом году взрыв произошел на военном полигоне Туганы в Ленинградской области. Сообщалось о пострадавших.

На полигоне производится утилизация боеприпасов времен Великой Отечественной войны. Ранее население близлежащих населенных пунктов, недовольное грохотом взрывов, неоднократно поднимало вопрос о прекращении утилизации.