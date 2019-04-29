"Экипаж" Уралвагонзавода выиграл всероссийский конкурс профсоюзных агитбригад

Команда "Экипаж" профсоюзной организации "Уралвагонзавод" стала обладателем Гран-при XI Открытого всероссийского конкурса профсоюзных агитбригад "За достойный труд!".

Как отмечается в корпоративной газете "Машиностроитель", в конкурсе приняли участие 18 коллективов из Свердловской, Курганской, Челябинской областей, Пермского края и Республики Саха (Якутия).

"Конкурс агитбригад, как и другие подобные творческие соревнования, можно рассматривать как часть информационной работы - донесение до рабочих и служащих профсоюзных новостей. - говорит главный редактор газеты "Солидарность" Александр Кляшторин. - Соответственно, по выступлениям команд можно судить, какой проблематикой озабочена та или иная профсоюзная организация".

Конкурс агитбригад проводится Федерацией профсоюзов Свердловской области с 2009 года. За это время в нем приняли участие более 170 коллективов – от Владивостока до Санкт-Петербурга. Команда от УВЗ выступает пятый год и ни разу не оставалась без наград.