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Общество Свердловская область

В Екатеринбурге из-за сильного снегопада отменили репетицию парада Победы

В Екатеринбурге из-за снегопада отменили репетицию парада Победы. Перекрытие в центре города также отменяются, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Такое решение было принято, чтобы не осложнять ситуацию на заснеженных дорогах города при перегоне военной техники. Напомним, в воскресенье некоторые районы области, а также Екатеринбург, накрыла сильная метель. МЧС по Свердловской области продлило предупреждение о непогоде в регионе: 29 апреля в отдельных районах ожидаются сильный снег, гололедица и ветер до 25 м/c.

"Полномасштабная репетиция парада с привлечением военной техники не состоится из-за погодных условий. Парковка на площади 1905 года продолжит свою работу в штатном режиме, кроме того, отменяются ограничения для всех видов транспорта", - сообщили в мэрии Екатеринбурга.

По данным организаторов Парада Победы, 9 мая по Площади 1905 года пройдет около 2 тыс. человек в пешем строю, а также внушительная механизированная колонна, состоящая из более чем 100 единиц военной техники. Представители ЦВО обещают, что весь гусеничный парк будет обут в специальные прорезиненные "башмаки" для сохранности дорожного покрытия.

Полномасштабные репетиции парада войск с привлечением техники в центре Екатеринбурга запланированы также на 3 мая, а 7 мая пройдет генеральная репетиция.

На период прохождения техники движение автотранспорта будет перекрываться. С полным списком улиц, которые закроют для проезда, можно ознакомиться на официальном сайте администрации Екатеринбурга.

Напомним, ранее в городе проходили репетиции пеших колонн Парада Победы.

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В Екатеринбурге из-за сильного снегопада отменили репетицию парада Победы

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Теги: екатеринбург, парад победы, репетиция, снег



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