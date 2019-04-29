В Магнитогорске возле памятника природы вырубили более тысячи деревьев

В Магнитогорске возле памятника природы Челябинской области Джабык - Карагайский бор вырубили свыше 1 тыс. 300 деревьев. Прокуратура добивается возбуждения уголовного дела, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства.

Вырубка проводилась без разрешения на снос зеленых насаждений на основании соглашения, заключенного с администрацией Карталинского района. Было снесено 1 тыс. 40 берез и 300 сосен. Ущерб составил свыше 1,3 млн рублей.

Главе Еленинского сельского поселения внесено представление об устранении нарушений.

Кроме того, прокуратурой принесены протесты на незаконные правовые акты администрации Карталинского района, регламентирующие отношения в сфере благоустройства на территории Еленинского сельского поселения, как принятые с нарушением установленной компетенции. От главы района потребовали устранить нарушения.