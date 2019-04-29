Из квартиры в Петербурге похитили икону XVII века

Житель Санкт-Петербурга заявил о похищении из его квартиры старинной иконы. Обстоятельства сейчас выясняет полиция.

Как сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области, днем 28 апреля в полицию поступило заявление от гражданина 1977 года рождения, в котором он просит привлечь к ответственности двух малознакомых девушек.

Мужчина считает, что девушки похитили из его квартиры в доме по улице Озерковая икону XVII века. Стоимость похищенного составляет 3 млн руб.

Сейчас полиция проводит проверку по данному факту.

Как сообщало Накануне.RU, недавно в Петербурге возбудили дело против вандала, который разнес топором пассажирский поезд.