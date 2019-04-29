29 Апреля 2019
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Политика В России

Тему репрессий сдуло ветром истории: Гоблин и Жуков разобрали фильм Дудя о Колыме

Блогер Дмитрий Пучков и историк Клим Жуков записали ролик с подробным разбором фильма Юрия Дудя "Колыма. Родина нашего страха" и разоблачили многочисленные представленные там "ужасы".
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Историку странным показался сам термин "цитадель репрессий", поскольку СевВостлаг уступал по размерам например, Амурлагу, а что касается знаменитых заключённых, то их не меньше содержалось на Соловках. Упоминание о малой известности сталинских репрессий может быть свидетельством того, то эту тему "сдуло ветром истории".

Ошибочны и цифры, представленные в фильме директором музея ГУЛАГа. Цифру в двадцать миллионов заключённых и два миллиона погибших разделяют далеко не все историки. Так в работах [Владимира] Земскова – по политическим и приравненным к ним мотивам с 1921-го (не с тридцатых годов!) по 1953 гг. осуждено 4,060 млн, из них к лагерям 2,634 тыс. человек. Всего за эти годы через систему наказаний прошли 9,5 млн человек. Таким образом никаких 20 млн заключённых в лагерях и близко не было. Что же касается суровых наказаний по "закону о колосках", то они были не безумием, а следствием примата общественной собственности над частной.

На Колыме работали не только заключённые, но и свободные граждане - приехавшие туда на коммунистические стройки как члены партии или на заработки. В самом фильме в разделах о современности на Колыме откуда-то появляются люди, хотя лагерей там уже давно нет.

В итоге в фильме Сталин предстал чем-то около бога, способного лично настаивать на миллионах приговоров невинным людям, а Дмитрий Пучков обратил внимание на то, что признание государства, выигравшего войну, преступным – это прямой путь к пересмотру территориальной целостности РФ.

Отметим, что программа Пучкова и Жукова сегодня оказалась лидером в топе трендов YouTube.

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Тему репрессий сдуло ветром истории: Гоблин и Жуков разобрали фильм Дудя о Колыме

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Теги: Колыма, Дудь, Гоблин, Жуков



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