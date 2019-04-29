В Тюменской области на площади в миллион гектаров началась посевная

В Тюменской области 25 апреля стартовала посевная. В Тюменском районе посеяно 15 га овощей, а сельхозпроизводители Абатского района уже приступили к посеву зерновых и зернобобовых культур. Ранневесеннее боронование проводят все районы, кроме Уватского. Оно прошло на площади в 345 тыс. га, что составляет 41% от плана, сообщили Накануне.RU в областном департаменте агропромышленного комплекса.

Обеззараживание прошли 46 тыс. т зерна. Минеральные удобрения внесли на площади в 23 тыс. га, проведено боронование многолетних трав на 28 тыс. га. Общая посевная площадь – 1 млн 50 тыс. га. Вырастет площадь земель, отведённых под зерновые и зернобобовые культуры.

В полевых работах задействуют 4,2 тыс. тракторов, 3,2 тыс. сеялок, 1,2 тыс. культиваторов. На складах предприятий технического сервиса есть запчасти и расходные материалы для этой техники на 787 млн руб. Также в поля выйдут 1,1 тыс. посевных агрегата, 721 загрузчик семян, 363 топливозаправщика, 473 комплексных звена сервисного обслуживания. Для полевых работ нужны 21,5 тыс. т дизельного топлива, бензин – 1,4 тыс. т бензина, 633 т моторных масел. Отметим, вся посевная кампания стоит 5 млрд руб.