Украинский министр попытался оправдаться за "мразей" в Донбассе

Министр социальной политики Украины Андрей Рева заявил, что его неправильно поняли, когда он назвал жителей Донбасса "мразями". Якобы его слова были вырваны из контекста.

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Он отметил в Facebook, что позиция журналистки ВВС заключалась в следующем: правительство Украины является главным виновником страданий людей в Донбассе, а страна, которая стремится в ЕС, не может так поступать с гражданами, которых считает своими. По словам же Ревы, виновата не Украина, а Россия, и он это пытался доказать, но "из всего получасового интервью в сюжете была использована только одна моя фраза, которую автор сюжета использовала в качестве иллюстрации якобы моего личного отношения ко всем без исключения гражданам Украины, проживающим на "оккупированной" территории".

Он отметил, что считает "негодяями" только воюющих защитников Донбасса, а также тех, кто желает получить российский паспорт. Платить им пенсии недопустимо, подчеркнул украинский министр. Фактически Рева другими словами признал, что считает "мразями" и "негодяями" большинство жителей Донбасса за их позицию.

Напомним, новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский перед выборами также назвал защитников Донбасса "мразями".