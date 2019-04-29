На Уралвагонзаводе внедрена уникальная установка для высокотемпературной механической обработки торсионных валов

На Уралвагонзаводе (входит в государственную корпорацию Ростех), в термическом цехе №1, введена в эксплуатацию установка для высокотемпературной механической обработки (ВТМО) торсионных валов, которые предназначены для перспективной спецтехники.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе УВЗ, данная технология обработки уникальна, а установка ВТМО является единственной в РФ, аналогов этого оборудования в стране нет.

Установка спроектирована в ОАО "ВНИТИ", г. Санкт-Петербург (входит в корпорацию УВЗ). Конструкция выполнена в виде четырех стоящих в одну линию технологических постов: два поста индукционного нагрева, пост закрутки вала в горячем состоянии и пост закалки.

Внедрение данного оборудования позволяет получать торсионные валы с улучшенными эксплуатационными характеристиками, обеспечивающими необходимый уровень рабочих напряжений и требования по долговечности», - отмечает

По словам главного металлурга Уралвагонзавода Хакимжана Байкова, внедрение оборудования позволяет получать торсионные валы с улучшенными эксплуатационными характеристиками, которые обеспечивают необходимый уровень рабочих напряжений и требования по долговечности.