29 Апреля 2019
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Первый канал привлек партнера Интерпола к проверке итогов шоу "Голос. Дети"

Компания Group-IB привлечена к расследованию ситуации с финалом конкурса "Голос. Дети", в котором победила дочь певицы Алсу.

Расследование было инициировано "Первым каналом", говорится в сообщении Group-IB.

Напомним, скандал разгорелся после того, как в финале шоу "Голос.Дети" неожиданно победила дочь певицы Алсу и бизнесмена Яна Абрамова Микелла. Голосование проходило через звонки и смс от зрителей, причем поклонники Микеллы проявили себя в разы активнее, что вызвало подозрение у создателей шоу.

Теперь экспертам предстоит оценить информационную безопасность системы подсчета голосов.

Также будет проведен технико-криминалистический анализ звонков и SMS, чтобы выяснить, была ли накрутка, и использовались ли боты.

Group-IB специализируется на предотвращении кибератак и проведении цифровых расследований, является официальным партнером Интерпола, Европола.

По мнению наблюдателей, к победе Абрамовой могла привести пиар-кампания, которую провели в поддержку девочки звезды шоу-бизнеса первой величины. Известно, что ранее в соцсетях посты в поддержку Микеллы разместили Филипп Киркоров, Ольга Бузова, Сергей Лазарев и другие звезды. Возможно, именно армия их поклонников склонила чашу весов в пользу девочки.

Между тем, другие звезды, напротив, поддержали проигравших детей. Примадонна российской эстрады Алла Пугачева пригласила их в элитный ресторан на Рублевке. Пугачева подарила каждому из детей золотой кулон.

Муж Пугачевой Максим Галкин в Instagram выложил видео, в котором рассказал, что всей семьей они слали смс за участника Максима Ержана.

Против результатов шоу "Голос.Дети" выступили "Уральские пельмени".

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Первый канал привлек партнера Интерпола к проверке итогов шоу "Голос. Дети"

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Теги: первый канал, голос.дети



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