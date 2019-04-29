29 Апреля 2019
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Политика Ханты-Мансийский АО - Югра Уральский ФО

Оппозиционного депутата Югорска лишают мандата "из-за утраты доверия"

Депутат думы Югорска Антон Пантин 30 апреля потеряет мандат. В повестке заседания стоит вопрос о лишении его полномочий в связи с утратой доверия, передает корреспондент Накануне.RU.

Сам Пантин пояснил, что причиной для лишения статуса депутата стали якобы недостоверные сведения в декларации.
"Якобы я не указал в декларации за 2017 г. доход, но фактически это были заемные средства. Чему есть документальные подтверждения. Но местные депутаты практически все обижены на мою деятельность, так как многие были объектом разоблачительных статей и расследований, и с удовольствием проголосуют за мое отстранение", - заявил он.

Напомним, благодаря Антону Пантину в публичную плоскость вышла история с хранением детского питания в городском морге. Депутат не раз критиковал деятельность мэрии.

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Оппозиционного депутата Югорска лишают мандата "из-за утраты доверия"

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Теги: Антон Пантин, дума Югорска, мандат



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