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Политика Тюменская область Уральский ФО

Заместитель главного начальника регионального ГУ МЧС возглавил департамент гражданской защиты

Директором департамента гражданской защиты и пожарной безопасности Тюменской области назначен Андрей Михнович, сообщили Накануне.RU в пресс-службе губернатора Тюменской области.

Приказ о назначении подписал губернатор Александр Моор.

В сферу деятельности департамента входит защита населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера, гражданская оборона и предупреждение ЧС и стихийных бедствий, а также ликвидация их последствий, пожарная безопасность, организация работы аварийно-спасательных служб и формирований.

Отметим, что до назначения на должность Андрей Михнович занимал пост заместителя начальника ГУ МЧС России по Тюменской области.

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Заместитель главного начальника регионального ГУ МЧС возглавил департамент гражданской защиты

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Теги: назначение, Андрей Михнович, департамент гражданской защиты



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