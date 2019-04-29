Заместитель главного начальника регионального ГУ МЧС возглавил департамент гражданской защиты

Директором департамента гражданской защиты и пожарной безопасности Тюменской области назначен Андрей Михнович, сообщили Накануне.RU в пресс-службе губернатора Тюменской области.

Приказ о назначении подписал губернатор Александр Моор.

В сферу деятельности департамента входит защита населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера, гражданская оборона и предупреждение ЧС и стихийных бедствий, а также ликвидация их последствий, пожарная безопасность, организация работы аварийно-спасательных служб и формирований.

Отметим, что до назначения на должность Андрей Михнович занимал пост заместителя начальника ГУ МЧС России по Тюменской области.