29 Апреля 2019
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Происшествия Челябинская область

Причиной крупной коммунальной аварии в Челябинске стала коррозия трубопровода

Причиной аварии на теплотрассе на пересечении улиц Братьев Кашириных и 40-летия Победы стала наружная коррозия части трубопровода, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

Напомним, 16 апреля произошла коммунальная авария на пересечении улиц Братьев Кашириных и 40-летия Победы в результате проводимых испытаний теплоснабжающей организацией УСТЭК. Без горячего водоснабжения и отопления остались 705 домов. Ожоги получили пять человек. Им оказана медицинская помощь. Три человека от госпитализации отказались.

коммунальная авария, Челябинск(2019)|Фото: vk.com/Юля Челяба

"АО "УСТЭК-Челябинск" не в полной мере обеспечено надлежащее состояние участка тепловых сетей, что повлекло возникновение аварийной ситуаций вследствие прорыва и повреждения трубопровода", - говорится в сообщении.

Гендиректору компании внесено представление об устранении выявленных нарушений. Также поставлен вопрос о перерасчете платы за теплоснабжение и горячее водоснабжение в связи с перерывом в их предоставлении.

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Причиной крупной коммунальной аварии в Челябинске стала коррозия трубопровода

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Теги: коммунальная авария, УСТЭК, ожоги, больница, прорыв, теплотрасса,



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