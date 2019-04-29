В России могут массово закрыться "магазины у дома"

Небольшие несетевые магазины могут закрыться из-за поправок в Налоговый кодекс, которые лишают их части льгот. Изменения подготовил Минфин, профессиональные ассоциации уже направили свои отрицательные отзывы в Правительство.

Небольшие торговые точки не смогут применять специальные режимы налогообложения - Единый налог на вмененный доход (ЕНВД) и патенты - если они торгуют маркированными товарами, следует из проекта поправок. В России маркировке подвержены большинство товаров: изделия из натурального меха, лекарства, ювелирные изделия, табачная продукция, некоторые виды одежды, постельное белье, духи, фотокамеры, обувь. Если предприниматель начнет продавать такие товары, он утратит право применять спецрежим, пишет РБК.

ЕНВД использует малый и средний бизнес, ставка налога от 7,5 до 15% дохода вне зависимости от фактической доходности конкретного бизнеса. Патентная система, которую применяют ИП, предусматривает платеж в размере 6% потенциального годового дохода с освобождением от уплаты остальных налогов.

Потери в прибыли "магазинов у дома" в случае перехода на упрощенную систему налогообложения - альтернативу патентов и ЕНВД - может составить от 23 до 109% в зависимости от товарооборота, подсчитали в "Опоре России".



Как сообщало Накануне.RU, в регионах не раз заявляли о необходимости поддерживать небольшие магазины, именно в этих торговых точках чаще всего встречается продукция местных товаропроизводителей.