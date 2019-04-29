29 Апреля 2019
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Политика В бывшем СССР Украина

Зеленского заподозрили в содействии Путину

Председатель украинской делегации в ПАСЕ, депутат Верховной рады Владимир Арьев раскритиковал новоизбранного президента страны Владимира Зеленского за намерение предоставлять россиянам украинское гражданство, о чем Зеленский заявил в ответ на идею президента России Владимира Путина давать российские паспорта всем желающим гражданам Украины. Об этом Арьев написал в Facebook.
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Он считает, что при Зеленском глупость станет государственной политикой. Потому что украинский паспорт будут получать сотрудники российских спецслужб, которые проникнут на Украину.

"Эй, новоизбранные, вы там Путину "ответку" или подарки готовите?.. После этого заявления в Кремле под хохот шампанское открывали, а не заседание Совета Безопасности", - написал Арьев.

Напомним, министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что Украина готовит новый пакет санкций против России из-за гражданства РФ для жителей ДНР и ЛНР.

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Зеленского заподозрили в содействии Путину

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Теги: Украина, Владимир Зеленский, гражданство



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