На ЕКАД произошла серьезная авария с участием четырех автомобилей

Сегодня утром на Екатеринбургской кольцевой автодороге произошло серьезное ДТП. Есть пострадавшие.

Как сообщили Накануне.RU в городской Госавтоинспекции, авария случилась на 56 км ЕКАД. Прибывшими на место сотрудниками полиции было предварительно установлено, что водитель МАЗ при движении со стороны Московского тракта в сторону Серовского тракта не справился с управлением и столкнулся с "Фиат Дукато", движущемуся во встречном направлении, после чего допустил столкновение с автомобилями "Черри" и "Лада Ларгус".

В результате смертельные травмы получила 56-летняя женщина, которая находилась в "Черри" на переднем пассажирском сидении. Также в ДТП пострадали пассажир и водитель этого же автомобиля, мужчины доставлены в 36-ю ГКБ с травмами различной степени тяжести. "Черри" и "Лада Ларгус" получили значительные механические повреждения.

Как добавили в ГИБДД, все обстоятельства аварии будут установлены в ходе начавшегося расследования.

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