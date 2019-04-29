29 Апреля 2019
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Происшествия Свердловская область

На ЕКАД произошла серьезная авария с участием четырех автомобилей

Сегодня утром на Екатеринбургской кольцевой автодороге произошло серьезное ДТП. Есть пострадавшие.

Как сообщили Накануне.RU в городской Госавтоинспекции, авария случилась на 56 км ЕКАД. Прибывшими на место сотрудниками полиции было предварительно установлено, что водитель МАЗ при движении со стороны Московского тракта в сторону Серовского тракта не справился с управлением и столкнулся с "Фиат Дукато", движущемуся во встречном направлении, после чего допустил столкновение с автомобилями "Черри" и "Лада Ларгус".

ДТП, авария, ЕКАД(2019)|Фото: служба спасения "СОВА"

В результате смертельные травмы получила 56-летняя женщина, которая находилась в "Черри" на переднем пассажирском сидении. Также в ДТП пострадали пассажир и водитель этого же автомобиля, мужчины доставлены в 36-ю ГКБ с травмами различной степени тяжести. "Черри" и "Лада Ларгус" получили значительные механические повреждения.

ДТП, авария, ЕКАД(2019)|Фото: служба спасения "СОВА"

Как добавили в ГИБДД, все обстоятельства аварии будут установлены в ходе начавшегося расследования.

Ранее синоптики рассказали Накануне.RU, почему на Свердловскую область в выходные обрушился снегопад и когда ждать потепления.

ДТП, авария, ЕКАД(2019)|Фото: служба спасения "СОВА"

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На ЕКАД произошла серьезная авария с участием четырех автомобилей

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Теги: ЕКАД, авария, автомобили



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