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Общество Свердловская область

На трассе Екатеринбург - Пермь еще один рейсовый автобус вылетел в кювет. Никто не пострадал

В Свердловской области из-за внезапного снегопада увеличилось количество аварий на дорогах. На трассе Екатеринбург - Пермь вылетел в кювет рейсовый автобус № 102. Об этом Накануне.RU сообщают очевидцы.

ДТП случилось недалеко от города Ревда. В результате аварии никто не пострадал. В данный момент общественный транспорт достают из кювета.

трасса Екатеринбург-Пермь, автобус вытаскивают из кювета под Ревдой.(2019)|Фото: Накануне.RU

трасса Екатеринбург-Пермь, автобус вытаскивают из кювета под Ревдой.(2019)|Фото: Накануне.RU

В пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области не получилось получить оперативный комментарий. Такая же ситуация и в региональном ГИБДД - никто не ответил на телефонный звонок.

трасса Екатеринбург-Пермь, автобус вытаскивают из кювета под Ревдой.(2019)|Фото: Накануне.RU

По данным управления автомобильных дорог Свердловской области, сейчас сложная обстановка на Серовском направлении. Здесь фиксируется всплеск мелких аварий: столкновения, съезды с дороги, наезды на препятствия. Максимальное количество экипажей ДПС сейчас работают в усиленном режиме: они патрулируют трассы, оказывают помощь водителям, которые оказались заложниками непогоды, осуществляют распорядительно-регулировочные функции.

"В связи со сложившимися погодными условиями, Госавтоинспекция Свердловской области настоятельно рекомендует водителям выбирать скорость движения в соответствии с дорожными и метеорологическими условиями", - сообщает ведомство.

Добавим, что это уже второй вылет автобуса с трассы Екатеринбург - Пермь за сегодня. Ранее автобус ушел в кювет на подъезде к Перми около населенного пункта Лобаново. В той аварии также обошлось без пострадавших.

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На трассе Екатеринбург - Пермь еще один рейсовый автобус вылетел в кювет. Никто не пострадал

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Теги: екатеринбург, авария, екатеринбург, пермь, трасса, рейсовый автобус



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