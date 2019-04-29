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Перед Первомайской демонстрацией на Камчатке из продажи исчезли желтые жилеты

На Камчатке из продажи исчезли желтые жилеты. Это произошло в канун Первомайской демонстрации.

Торговцы на "китайском" рынке заявляют, что продавать их запретили власти, боящиеся, что активисты выйдут в них на площадь 1 мая. Об этом сообщил "Регнуму" депутат Законодательной думы региона Михаил Пучковский.

Как сообщалось, политическим партиям запретили участвовать в праздничном шествии. Оппозиция сочла запрет местью губернатора Владимира Илюхина за прошлогодний Первомай, когда в колоннах оппозиционных партий люди несли транспаранты с антигубернаторскими лозунгами.

Также стало известно, что жители Магаданской области намерены присоединиться к дальневосточной протестной акции и выйти на первомайскую демонстрацию в желтых жилетах.

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Перед Первомайской демонстрацией на Камчатке из продажи исчезли желтые жилеты

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Теги: камчатка, первомайская демонстрация, желтые жилеты



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Ранее 24.04.2019 09:02 Мск Жители Магаданской области выйдут на первомайскую демонстрацию в желтых жилетах

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