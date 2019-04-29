29 Апреля 2019
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Общество В России Воронежская область

В Воронеж прибыл «Поезд Победы»

В минувшие выходные Воронеж встречал "Поезд Победы", передает корреспондент Накануне.RU.  В патриотической акции «Поезд Победы»  по поручению губернатора Александра Гусева принимал участие   заместитель губернатора – руководитель аппарата губернатора и правительства области Сергей Трухачёв.   

поезд победы, паровоз, день победы, колеса(2019)|Фото:пресс-служба правительства Воронежской области

В мероприятии также принимал участие начальник Юго-Восточной железной дороги – филиала ОАО «РЖД» Сергей Задорин, представители силовых структур, ветераны, жители Воронежа, участники творческих коллективов города.    

поезд победы, банер, родина-мать встречай, день победы(2019)|Фото:пресс-служба правительства Воронежской области

В рамках патриотической акции «Поезд Победы» железнодорожный состав прибыл к вокзалу Воронеж-1. На перроне были показаны литературно-драматическая композиция «Победный май» и концертная программа «Синенький скромный платочек».  

поезд победы, танцы, художественная самодеятельность(2019)|Фото:пресс-служба правительства Воронежской области

Сергей Трухачёв поздравил участников мероприятия с приближающимся Днем Победы. Затем Сергей Трухачёв вместе с остальными участниками акции о смотрел состав ретро-поезда и экспозицию вагона-музея.

Справка. С 22 по 27 апреля на вокзалах ЮВЖД прошла патриотическая акция «Поезд Победы». Ретро-состав во главе с паровозом постройки середины XX века, начал свое путешествие со станции Прохоровка (Белгородская область) и посетил вокзалы станций Белгород, Лиски (Воронежская область), Поворино (Воронежская область), Ртищево (Саратовская область), Тамбов, Грязи (Липецкая область), Мичуринск (Тамбовская область), Елец (Липецкая область), Липецк. Завершилась поездка на вокзале станции Воронеж-1.

поезд победы, военные, великая отечественная война(2019)|Фото:пресс-служба правительства Воронежской области

Во время каждой остановки была организована театрализованная реконструкция событий мая 1945-го года. Первый «Поезд Победы» отправился в путь 9 мая 1995 года — в год празднования 50-летия Победы в Великой Отечественной войне. С тех пор эта патриотическая акция стала традицией железных дорог России.  

поезд победы,танк т-34(2019)|Фото:пресс-служба правительства Воронежской области

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В Воронеж прибыл «Поезд Победы»

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Теги: поезд победы, день победы



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