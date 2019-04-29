Тюменцам предлагают взять в "Бессмертный полк" фотографии незнакомых героев

Молодежная администрация Тюмени призывает горожан пройтись в Бессмертном полку с портретами героев, у которых не осталось родственников, передает корреспондент Накануне.RU.

По словам руководителя молодежной мэрии Артема Харченко, сейчас у них есть более 100 портретов, которые планируется пронести в Бессмертном полку. Ведется поиск добровольцев, готовых пройти в шествии с портретами своих и чужих героев. Акция получила название МойГерой72.

"Мы хотим сделать так, чтобы человек, взявший портрет, мог его пронести и в следующем году, и через несколько лет. Хотим найти портрету дом", - сообщил Артем Харченко. Также он добавил, что молодежная администрация Тюмени готова взять портреты тех, чьи родственники по каким-то причинам не могут нести их во время шествия.

Отметим, что шествие Бессмертного полка пройдет по улице Республики от ул. Кирова до ул. Мельникайте (Технопарк). Сбор участников шествия с 9.00 до 10.00 по улице Революция на пересечении от ул. Кирова в сторону набережной. По завершению шествия, в 13.00 горожан ожидает праздничная программа.