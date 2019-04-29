В Перми осужден второй подросток, напавший на школу 127. Получил семь лет

Мотовилихинский райсуд Перми отправил в воспитательную колонию второго подростка, напавшего на школу №127, сообщили Накануне.RU в инстанции.

Напомним, нападение произошло 15 января прошлого года. Учительница Наталья Шагулина, защищая своих подопечных, получила 17 ножевых ранений и была впоследствии награждена президентом России медалью "За отвагу". Один из налётчиков получил ранее девять лет восемь месяцев воспитательной колонии и принудительное амбулаторное лечение у психиатра.

Второй нападавший получил за покушение на убийство семь лет воспитательной колонии, а также принудительное наблюдение и лечение у психиатра. Он должен будет заплатить пострадавшим более 5 млн руб.