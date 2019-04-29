На Южном Урале будут судить местного жителя, избившего главу сельского поселения

На Южном Урале будут судить 26-летнего местного жителя, избившего главу администрации Еткульского сельского поселения, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

По версии следствия, ночью 9 марта около одного из магазинов в селе Еткуль на почве внезапно возникших неприязненных отношений обвиняемый ударил главу кулаком в лицо из-за чего потерпевший упал. После этого обвиняемый продолжил наносить удары.

В результате у потерпевшего диагностированы множественные переломы костей лицевого скелета и сотрясение головного мозга.

Обвиняемый признал вину и пояснил, что в тот день ему позвонила его девушка, которая рассказала, что гуляла с подругой и мимо них прошли двое мужчин, которые напугали их, так как они громко разговаривали. После этого местный житель пришел к магазину и не разобравшись в ситуации начал бить главу.

По словам потерпевшего, он сделал замечание по поводу пива в руках у молодежи в ночное время.