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Происшествия Северо-Западный ФО

Дела об отравлении 46 учеников вологодской школы переданы в суд

В Вологодской области завершено расследование уголовных дел о массовом заболевании учащихся школы. Они переданы в суд.
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Как сообщили Накануне.RU в Следственном комитете РФ, 3 и 4 мая 2018 года в Вохтожской школе Грязовецкого района произошли множественные случаи заболеваний острой кишечной инфекцией среди учеников. Как показало расследование, причиной стали нарушения санитарно-эпидемиологических правил и загрязнения приготовленных на пищеблоке школы блюд и кухонного инвентаря норовирусной инфекцией.

Как установили в СК, услуги питания в столовой образовательного учреждения оказывало ООО "Общепит плюс". В общей сложности пострадали 46 детей, которым был причинен легкий вред здоровью.

Сейчас материалы уголовного дела в отношении старшего повара школьной столовой о нарушении санитарно-эпидемиологических норм и дела в отношении директора ООО "Общепит плюс" об оказании небезопасных услуг переданы в суд.

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Дела об отравлении 46 учеников вологодской школы переданы в суд

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Теги: ученики, школа, отравление, дела



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