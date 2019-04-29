29 Апреля 2019
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"Зенит" гарантировал себе участие в Лиге чемпионов, "Краснодар" одолел ЦСКА в "битве за медали"

Накануне состоялись матчи 26 тура Российской Премьер-лиги (РПЛ), после которых слегка поменялся расклад сил в турнирной таблице и борьбе за медали первенства, передает корреспондент Накануне.RU.

Так, "Зенит" в Санкт-Петербурге обыграл "Крылья Советов" (4:2) и упрочил лидерство в таблице. Клуб с берегов Невы обеспечил себе попадание в первую тройку по итогам турнира и участие в квалификации Лиги чемпионов сезона-2019/20.

Продолжающий погоню за лидером чемпионата столичный "Локомотив" не без труда смог одолеть замыкающий таблицу красноярский "Енисей" (2:1). Отставание от лидера за 4 тура до конца составляет 8 очков.

"Краснодар" в "битве за медали" дома обыграл ЦСКА (2:0). Победа позволила "быкам" обойти армейцев и подняться на третье место, дающее право сыграть в квалификации Лиги чемпионов. Отметим также, что после этой игры "красно-синие" лишились математических шансов на чемпионство.

В данный момент "Зенит" с 57 очками лидирует в чемпионате, у "Локомотива" в активе 49 набранных баллов, у "Краснодара" - 46, у ЦСКА - 44. Идущий в данный момент пятым в таблице "Спартак" имеет в активе 39 очков и матч в запасе.

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"Зенит" гарантировал себе участие в Лиге чемпионов, "Краснодар" одолел ЦСКА в "битве за медали"

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Теги: Зенит, Краснодар, ЦСКА, Локомотив, Спартак, чемпионат России, Лига чемпионов



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