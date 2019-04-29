Прокуратура потребовала возбудить уголовное дело в отношении директора МУП "Челябметротрансстрой"

Прокурор поставил вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении директора МУП "Челябметротрансстрой", сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства.

Установлено, что гендиректор МУПа в 2017-2018 гг. за счет средств организации возместил стоимость приобретенной им туристической путевки своей супруге и ребенку на сумму почти 100 тыс. рублей.

Сейчас материалы проверки направлены в полицию для решения вопроса о возбуждении уголовного дела в отношении директора МУП "Челябметротрансстрой" по подозрению в присвоении.