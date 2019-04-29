Воронежский губернатор раздал поручения по реконструкции поля Центрального стадиона Профсоюзов

Губернатор Александр Гусев провел выездное совещание по вопросу сертификации Центрального стадиона Профсоюзов для проведения матчей Олимп-Первенства Футбольной национальной лиги сезона 2019-2020 годов, передает корреспондент Накануне.RU. Посещения стадиона глава региона начал с осмотра футбольного поля. Сейчас оно в приемлемом состоянии, но весной и осенью покрытие не соответствует современным критериям и вызывает нарекания со стороны как игроков, так и болельщиков.

Как сообщили Накануне.RU в управлении по взаимодействию со СМИ и административной работе правительства Воронежской области, Александр Гусев подчеркнул, что работы по реконструкции стадиона должны начаться именно с футбольного поля. "В ближайшие семь-десять лет мы вряд ли сможем построить в Воронеже новый стадион, поэтому нужно приводить в порядок тот, что есть, - сказал губернатор. – Вопрос состояния поля мы будем решать в первую очередь. Мы не рассматриваем переезд «Факела» на постоянной основе на другой стадион, об этом варианте решения нужно забыть".

Обсуждение реконструкции футбольного поля продолжилось в рамках совещания, которое состоялось прямо в пресс-центре стадиона. В нем приняли участие председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов, заместитель губернатора - руководитель аппарата губернатора и правительства области Сергей Трухачёв, руководитель департамента строительной политики области Олег Гречишников, руководитель департамента физической культуры и спорта области Владимир Кадурин, руководитель департамента имущественных и земельных отношений области Сергей Юсупов, а также председатель Воронежского областного совета профсоюзов Евгений Проняев, генеральный директор АФК «Факел» Виталий Середин и заместитель директора ВРОУС «Областной спортивный клуб профсоюзов» Сергей Шевченко.

По итогам обсуждения Александр Гусев дал поручение проработать и представить ему после майских праздников максимально подробные предложения по реконструкции футбольного поля с указанием возможных подрядчиков, графиков, перечня работ и необходимых объемов финансирования. После рассмотрения предложений будут определены сроки проведения реконструкции и площадка, на которой будут временно проходить домашние игры «Факела».

Об условиях, которые необходимо выполнить в рамках сертификации стадиона для проведения матчей Олимп-Первенства Футбольной национальной лиги сезона 2019-2020 годов и получения лицензии футбольным клубом «Факел», проинформировал Владимир Кадурин. В ближайшее время требуется устранить три замечания: оборудовать кондиционерами вип-трибуну, обеспечить Wi - Fi покрытие центральной трибуны, а также погасить имеющиеся по итогам первого квартала 2019 года у ФК «Факел» задолженности перед сотрудниками, другими клубами, внебюджетными фондами и налоговыми органами. По словам Владимира Кадурина, с исполнением первых двух пунктов проблем не возникнет. Относительно вопросв задолженности генеральный директор АФК «Факел» Виталий Середин сообщил, что общая сумма долгов клуба на сегодня составляет порядка 11 млн рублей, но до конца текущего месяца проблему планируется решить за счет спонсорских средств.

Глава региона подчеркнул, что в первую очередь все средства и усилия должны быть направлены на получение лицензии и прохождение стадионом сертификации, и дал поручение назначить дату следующего заседания наблюдательного совета, чтобы подробнее обсудить финансовую деятельность клуба.